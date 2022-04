Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: projet avec AGC pour une usine de verre en France information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 15:29









(CercleFinance.com) - E.ON annonce renforcer son partenariat existant avec le fabricant de verre AGC, par un projet commun de récupération de la chaleur résiduelle et de production d'énergie verte dans l'usine de verre d'AGC à Seingbouse, en France.



Par ce projet structuré sous la forme d'un PPA (Power Purchase Agreement), le groupe allemand fournira annuellement à AGC environ 10 gigawattheures d'électricité décarbonée à partir de 2023, pour couvrir une grande partie des besoins du site.



Partenaires depuis 2019, les deux groupes ont déjà mis en oeuvre des projets d'efficacité énergétique dans divers pays européens. D'autres centrales photovoltaïques d'une capacité allant jusqu'à 20 mégawatts sont prévues en Hongrie et en Tchéquie.





Valeurs associées E.ON XETRA +0.69%