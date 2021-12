Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: prise de participation majoritaire dans une cleantech information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé vendredi avoir pris une participation majoritaire au sein d'envelio, une start-up qui développe des logiciels pour la gestion des réseaux d'électricité.



Le groupe énergétique allemand précise que cette 'cleantech' basée à Cologne s'est spécialisée dans la conception de 'jumeaux numériques' pour les infrastructures électriques, une virtualisation qui permet aux opérateurs d'en assurer l'optimisation et la planification en fonction de données collectées en temps réel.



Créée en 2017, envelio emploie 70 personnes et compte déjà une trentaine de clients, dont les gestionnaires de réseaux de distribution Westnetz et E.DIS, qui collaborent avec E.ON.





