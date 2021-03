Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : placement réussi d'une obligation verte Cercle Finance • 26/03/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir émis avec succès une obligation verte d'un volume de 750 millions d'euros venant à échéance en octobre 2032 et portant un coupon de 0,6%, sa première obligation verte totalement alignée sur la taxonomie de l'UE. Le groupe énergétique allemand rappelle avoir été, le 1er mars, la première entreprise en Europe à présenter un cadre d'obligations vertes qui respecte pleinement les critères de la taxonomie de l'UE sur les activités économiques durables. Cette émission a été exécutée par un consortium bancaire international. Son produit sera utilisé pour des projets durables dans les réseaux énergétiques ainsi que dans l'activité Customer Solutions.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.50%