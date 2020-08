Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : participation à l'European Clean Hydrogen Alliance Cercle Finance • 18/08/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - E.ON annonce sa participation à l'European Clean Hydrogen Alliance, association comprenant actuellement 200 entreprises ou autres organisations visant à 'étendre et à mettre en oeuvre les technologies d'hydrogène d'ici à 2030'. 'Les autres objectifs incluent la promotion de la demande pour de l'hydrogène à bas carbone de secteurs comme l'industrie ou la mobilité, et le rassemblement de la transmission et de la distribution d'hydrogène', ajoute le groupe énergétique allemand. 'Pour atteindre ces objectifs, l'Alliance regroupe politiques, industrie et société, et apporte donc à la Commission européenne son expertise pour la conseiller dans la mise en oeuvre de sa stratégie hydrogène', poursuit-il.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.94%