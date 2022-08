Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON.: partenariat stratégique avec alpitronic information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 11:16









(CercleFinance.com) - E.ON. annonce un partenariat stratégique avec 'le principal fabricant de bornes de recharge', alpitronic, avec pour objectif d'installer 2 000 bornes d'ici fin 2024.



Cette coopération devrait contribuer de manière significative au développement d'infrastructures de recharge ultra-rapide (jusqu'à 400 kW) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires lourds en Europe.



'L'électromobilité est un facteur clé pour faire avancer la transition énergétique et réduire les émissions de CO2. Pour garantir que davantage de personnes passeront à la conduite électrique à l'avenir, la recharge doit fonctionner aussi rapidement et facilement que possible', justifie Patrick Lammers, membre du directoire d'E.ON en charge de l'activité solutions clients.



Selon E.ON., le marché de l'électromobilité continue de croître rapidement et d'ici 2030, au moins 15 millions de véhicules électriques devraient être immatriculés en Allemagne.



D'ici 2026, E.ON prévoit d'installer un total d'environ 5 000 nouveaux points de recharge rapide.





