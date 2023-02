Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: partenariat pour décarboner la flotte de Richter information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - E.ON, Nikola et Richter Group annoncent la signature d'une lettre d'intention pour une commande initiale par Richter portant sur 20 véhicules électriques à hydrogène Nikola Tre de classe 8 et de l'hydrogène nécessaire pour les approvisionner.



Le groupe de logistique Richter, qui possède actuellement une flotte de plus de 160 camions à moteur diesel, a l'intention de faire passer l'ensemble de sa flotte aux camions électriques à hydrogène Nikola Tre au cours des quatre à cinq prochaines années.



E.ON fournira à Richter de l'hydrogène vert et développera l'infrastructure de ravitaillement. L'approvisionnement en hydrogène et la logistique seront assurés par l'intermédiaire d'une coentreprise que le groupe énergétique allemand doit établir avec Nikola.





