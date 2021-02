Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : partenariat avec eSmart Systems Cercle Finance • 09/02/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - E.ON annonce un partenariat avec eSmart Systems, fournisseur de logiciels d'inspection de réseaux alimentés par l'intelligence artificielle (IA), pour améliorer la gestion de son réseau de distribution européen. Le partenariat, prévu initialement pour 12 mois, a débuté en janvier avec le déploiement de Grid Vision, qui prend en charge l'ensemble des flux de travail d'inspection et de maintenance pour 45.000 kilomètres de lignes aériennes à haute et moyenne tension. 'Le logiciel d'eSmart Systems détecte, analyse et visualise les composants et les défauts potentiels au sein de l'infrastructure sur la base d'images réalisées par des drones', précise le groupe énergétique allemand.

