Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: ouvre un centre pour la mobilité électrique information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - E.ON annonce l'ouverture du plus grand centre de test et d'innovation indépendant des fabricants pour l'électromobilité.



Il s'agit d'un laboratoire d'essais ultramoderne avec plus de 25 stations d'essai et cinq chambres climatiques couvrant environ 10 000 mètres carrés



E.ON investit massivement dans son activité de solutions d'électromobilité pour répondre à l'expansion des infrastructures de recharge publiques et privées en Allemagne et en Europe.



Sur le nouveau site d'Essen, E.ON teste et étudie des solutions de recharge pour véhicules électriques et leur intégration intelligente dans l'écosystème énergétique.



Patrick Lammers, membre du conseil d'administration d'E.ON, a déclaré lors de l'ouverture : ' Nous construirons chaque année au moins 1 000 bornes de recharge publiques supplémentaires dans toute l'Europe, accélérant ainsi la transformation du trafic et des transports. Nous sommes ainsi idéalement positionnés pour le développement dynamique du marché de la mobilité électrique. '







Valeurs associées E.ON XETRA -0.04%