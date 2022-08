E.ON.: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 10:49

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre E.ON. avec un objectif de cours inchangé de 12,5 euros.



Le bureau d'analyses fait savoir que dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie, la question du pouvoir d'achat des ménages en matière d'énergie préoccupe les investisseurs.



L'analyste a en effet organisé un road show auprès d'un large panel d'investisseurs avec Marc Spieker, Directeur financier du groupe.



Selon Oddo, la société E.ON. se montre 'assez rassurante' à ce sujet, et a constitué des provisions plus élevées que son rythme historique à la suite de la crise de COVID qui l'avait conduit à augmenter le seuil de provisions pour impayés par le passé. Ces provisions n'ont pas été reprises et constituent donc un niveau de sécurité sensiblement plus élevé qu'historiquement.



De plus, 'alors que la hausse des prix de l'énergie n'est pour le moment que partiellement reflétée sur le client final, le groupe n'a pas observé pour le moment de baisse de la demande significative dans le segment B to C', rapport le broker.



Dans ce contexte, 'les perspectives restent bonnes', juge Oddo qui maintient son hypothèse d'un dépassement de l'objectif de l'EBITDA 2026 fixé à 7.8 MdsE et l'attend à 8.2 MdsE.