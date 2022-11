E.ON.: Oddo abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre E.ON. Avec un objectif de cours abaissé de 12,5 à 11,5 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats à 9 mois publiés hier sont ressortis 'conformes aux attentes'. avec un résultat net de 2126 ME (-3% par rapport à l'année précédente) quand Oddo tablait sur 2093 ME.



Par ailleurs, EON a confirmé sa guidance FY 2022 consolidée: l'EBITDA est attendu à 7.6-7.8 ME et le résultat net à 2.3-2.5 MdE.



Oddo indique que l'EBITDA FY 22 est désormais attendu à 7722 ME (soit une révision de -0.4%), l'EBIT à 4673 ME (révision de -1%) et le résultat net ajusté à 2467 ME (révision de -1%), soit un BPA à 0.95 E.



'Les ajustements de 2022 sont sans incidence significative sur la valorisation, la baisse de l'OC à 11.5 E vs 12.5 E est essentiellement attribuable à la hausse du CMPC de 50 pb en moyenne après la prise en compte des nouveaux paramètres de marché (taux sans risque et prime de risque)', conclut l'analyste.