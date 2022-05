Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: objectifs climatiques approuvés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 14:06









(CercleFinance.com) - E.ON indique que ses objectifs climatiques ont été officiellement approuvés par la Science Based Target Initiative (SBTi), celle-ci les ayant jugés 'adaptés pour limiter le réchauffement climatique au niveau requis par l'Accord de Paris'.



'Chaque investissement dans la transformation de notre système énergétique est à la fois un investissement dans la protection du climat et dans la sécurité de l'approvisionnement dont nous avons besoin maintenant', commente le PDG Leonhard Birnbaum.



Un élément clé de la stratégie de développement durable poursuivie par E.ON est la neutralité climatique d'ici 2040. Le groupe énergétique allemand vise à réduire de 100% les émissions sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2040, et sur le Scope 3 d'ici 2050, par rapport à l'année de référence 2019.





