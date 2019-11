Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : nouveau responsable de la communication Cercle Finance • 08/11/2019 à 11:57









(CercleFinance.com) - E.ON fait part de la nomination de Lars A. Rosumek comme nouveau responsable de sa division 'communications et affaires politiques'. Il rejoindra le groupe énergétique allemand au cours du premier trimestre 2020. Lars A. Rosumek occupe actuellement les fonctions de senior vice president global corporate and marketing communications chez Voith, entreprise technologique mondiale active dans des secteurs comme l'énergie, le papier, les matières premières et les transports.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.45%