E.ON: nouveau conseil d'administration en place

(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir terminé les changements à son conseil d'administration annoncés en mars, Marc Spieker devenant ainsi chief operating officer commercial pour l'activité solutions clients avec ses segments energy retail et energy infrastructure solutions.



Dans ses nouvelles fonctions, il succède à Patrick Lammers, qui a quitté le groupe énergétique allemand. Nadia Jakobi, précédemment CEO d'E.ON Energy Markets, succède à Marc Spieker en tant que chief financial officer.



Elle rejoint le conseil d'administration qui, outre le CEO Leonhard Birnbaum, comprend aussi Thomas König, responsable du segment Energy Networks, et Victoria Ossadnik, responsable de la numérisation et de l'innovation.





Valeurs associées E.ON 12.45 EUR XETRA +1.34%