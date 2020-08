Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : mise en service d'un équipement aux Pays-Bas Cercle Finance • 24/08/2020 à 12:04









(CercleFinance.com) - Le groupe E.ON annonce ce lundi avoir construit et mis en service un générateur de vapeur destiné à l'usine Dow Benelux située à Terneuzen, aux Pays-Bas. 'Dans le cadre d'un partenariat à long terme, E.ON exploitera l'usine en tant que propriétaire pendant 15 ans. E.ON a investi environ 30 millions d'euros dans le projet', indique le groupe. Terneuzen est le plus grand site de production de Dow en dehors des États-Unis. Il produit des intermédiaires chimiques et des plastiques utilisés comme matières premières par d'autres industries pour fabriquer entre autres des emballages, des revêtements et des mousses.

Valeurs associées E.ON XETRA +2.82%