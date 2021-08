Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : mieux que prévu sur le premier semestre information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - E.ON a fait état mercredi de résultats semestriels supérieurs aux attentes, à la faveur notamment d'une météo favorable et d'un effet de base porteur par rapport à l'activité déprimée de l'an dernier. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel ajusté groupe énergétique allemand a grimpé de 45% à 3,2 milliards d'euros, alors que les intervenants de marché anticipaient en moyenne un chiffre de 3,1 milliards. Le bénéfice net ajusté a bondi pour sa part de 86%, atteignant 1,8 milliard, contre un consensus de 1,65 milliard. Fort de ces performances, le groupe a relevé ses prévisions annuelles, tablant désormais sur un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 4,4 et 4,6 milliards d'euros pour un résultat net ajusté de 2,2 à 2,4 milliards. Son titre perdait malgré tout plus de 1% mercredi matin à la Bourse de Francfort, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice DAX en ce début de séance. 'Dans l'ensemble, il s'agit d'une publication solide, mais cela ne constitue pas de véritable surprise de notre point de vue, E.ON ayant déjà signalé aux analystes les effets de la compensation liée à l'arrêt du nucléaire, d'une météo plus rigoureuse et du redressement post-Covid', expliquent les analystes de RBC. 'A vrai dire, sachant que les prévisions n'ont été ajustées qu'en fonction de l'accord sur le nucléaire, il peut sembler décevant qu'E.ON ne se soit pas montré plus ambitieux', souligne le broker canadian.

