E.ON: léger repli des résultats à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 09:47

(CercleFinance.com) - E.ON recule de 1% à Francfort après la publication par le groupe énergétique, pour les neuf premiers mois de 2022, d'un résultat net ajusté de 2,1 milliards d'euros et d'un EBITDA ajusté à 6,1 milliards, contre 2,2 et 6,3 milliards respectivement un an auparavant.



'Nos efforts opérationnels nous ont permis de compenser largement les effets néfastes de la crise énergétique. Notre coeur de métier continue donc à fonctionner comme prévu', commente son directeur financier Marc Spieker.



E.ON souligne aussi que sa dette nette a diminué de manière significative à 33,7 milliards d'euros à fin septembre, contre 38,8 milliards à fin 2021, reflétant l'augmentation significative des taux d'actualisation qui a réduit les engagements de retraite.



Pour l'ensemble de 2022, il réaffirme ses prévisions d'un résultat net ajusté entre 2,3 et 2,5 milliards d'euros et d'un EBITDA ajusté entre 7,6 et 7,8 milliards d'euros. Soutenant les projets du gouvernement allemand, il se prépare à un plafonnement des prix du gaz.