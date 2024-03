Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: le titre monte, UBS réitère son conseil information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 3% à la Bourse de Francfort profitant aujourd'hui de l'analyse positive d'UBS.



UBS estime que les perspectives 2024-2028 sont plus solides que prévu. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 14 E ce qui représente un potentiel de hausse de 19%.



' L'objectif d'EBITDA 2028E de 1 MdE est supérieur aux attentes. Le plan d'investissement sur 5 ans est amélioré de 27 %. Sur la période 2023-2028, E.ON vise un TCAC d'EBITDA sous-jacent de 7 % et un TCAC de BPA de 6 % ' souligne UBS.





Valeurs associées E.ON XETRA +2.68%