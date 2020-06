Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : le projet SmartQuart entre dans une nouvelle phase Cercle Finance • 10/06/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - E.ON annonce ce mercredi que SmartQuart, un projet destiné à rendre les combustibles fossiles superflus dans les zones résidentielles, entre maintenant dans sa phase de mise en oeuvre. Le projet vise à développer de nouveaux produits et solutions pour la planification, la construction et l'exploitation de quartiers optimisés en énergie d'ici fin 2024. Le projet - qui a été développé par un consortium de dix partenaires sous la direction d'E.ON - est financé par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie. Un total de plus de 60 millions d'euros sera investi dans celui-ci, développé dans le quartier de Bedburg, près de Cologne.

Valeurs associées E.ON XETRA -0.49%