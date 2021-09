Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : lancement d'un chargeur rapide flexible information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - E.ON et Volkswagen annoncent avoir mis en service, à Essen, le premier E.ON Drive Booster, un chargeur rapide avec batterie de stockage pour rendre la charge rapide de véhicules 'plus facile et plus abordable pour les opérateurs et les clients'. Les deux groupes expliquent que ce chargeur rapide flexible ne nécessite aucun travaux de génie civil, ni de réglage du raccordement au réseau, et peut recharger deux véhicules électriques simultanément avec 150 kW. En conséquence, il ne faut en moyenne que 15 minutes pour charger les voitures avec suffisamment de puissance pour une autonomie d'environ 200 kilomètres, de quoi permettre l'expansion d'un réseau public dense de bornes de recharge rapide.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.16%