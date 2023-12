Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: lance son propre outil d'IA, 'E.ON GPT' information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir recours à l'intelligence artificielle, via son outil ' E.ON GPT ' pour soutenir la mise en oeuvre de la transition énergétique.



La société indique que désormais, l'ensemble des 74 000 collaborateurs d'E.ON pourront accéder aux fonctions et aux connaissances spécifiques à l'énergie de leur 'nouveau collègue IA'.



Par exemple, E.ON GPT soutient les activités de recherche et de traitement de texte et sert de partenaire d'entraînement virtuel pour les collaborateurs sur les questions liées à l'énergie.



' L'IA générative joue également un rôle important pour nous. Si nous comprenons comment utiliser cette technologie et quels sont ses risques, elle offre la possibilité de maîtriser avec succès la transition énergétique pour de nombreuses tâches du secteur énergétique et constitue un outil essentiel', a commenté Victoria Ossadnik, membre du conseil d'administration d'E.ON en charge de la numérisation et de l'innovation.





