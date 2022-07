Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON.: lance le concept de 'communauté énergétique' à Adeje information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - E.ON annonce la création d'une communauté énergétique, baptisée 'Adeje Verde', à Adeje, une municipalité du sud-ouest de Tenerife (Îles Canaries, Espagne).



Il s'agit de la première communauté énergétique de ce type en Europe, assure E.ON., dont le projet doit permettre de connecter une unité de production solaire photovoltaïque à environ 200 consommateurs situés dans un rayon de 500 mètres.



La solution permettra aux habitants et aux entités locales de produire, de partager et d'utiliser collectivement cette électricité renouvelable. A terme, l'idée est de fournir à Adeje jusqu'à 100 % d'énergie à partir de sources renouvelables locales.



Le projet s'appuie sur une directive européenne qui indique que l'énergie solaire photovoltaïque (PV) excédentaire n'a plus besoin d'être entièrement réinjectée dans le réseau, mais peut plutôt être transmise aux voisins à un taux réduit.



Plusieurs ' cercles solaires ' locaux seront installés dans la commune d'Adeje. Chaque cercle solaire sera équipé d'une centrale photovoltaïque gérée par un prosommateur (produisant et consommant de l'énergie). Chaque système PV fournira de l'énergie solaire aux voisins (consommateurs) dans un rayon de 500 mètres.





