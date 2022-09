Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

E.ON: la Commission autorise une acquisition avec FSI information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 12:44

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Westenergie Breitband par E.ON, toutes deux allemandes, et First Sentier Investors (FSI) australienne.



Westenergie Breitband, actuellement contrôlée uniquement par E.ON, construit et exploite des réseaux à large bande à fibre optique en Allemagne.



FSI est une société mondiale de gestion d'actifs contrôlée en dernier ressort par Mitsubishi UFL Financial Group (MUFG), un groupe mondial de gestion d'actifs et un fournisseur de services bancaires.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchements horizontaux ou de liens verticaux entre les activités de Westenergie Breitband et de MUFG.