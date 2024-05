Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: l'UE valide une joint-venture avec OHB information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par E.ON et OHB, toutes deux allemandes.



La transaction porte principalement sur les systèmes de propulsion électrique alimentés à l'hydrogène liquide.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les sociétés ne sont pas actives sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.





