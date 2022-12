Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: l'UE autorise la création d'une entreprise avec ISG information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 12:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par InfraServ Gendorf (ISG) et E.ON Energy Projects (EEP), toutes deux allemandes.



L'entreprise commune Bio Steam Gendorf (BSG) planifiera, construira et exploitera une centrale de chauffage à biomasse dans le parc industriel de Gendorf, en Allemagne.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné les chevauchements limités entre les activités des entreprises.





Valeurs associées E.ON XETRA -0.62%