E.ON : l'assemblée annuelle prévue au 28 mai

(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir fixé au 28 mai la nouvelle date de son assemblée annuelle des actionnaires. Le groupe de services publics allemand optera à cette occasion, pour la première fois, pour un format virtuel en ligne, sans la participation physique des actionnaires. En mars, E.ON avait annoncé reporter son assemblée annuelle, en raison de la propagation rapide du coronavirus. L'ordre du jour comprendra, entre autres, une résolution sur le dividende pour 2019.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.96%