E.ON: investit dans le stockage par batterie au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - E.ON annonce s'associer à la société d'investissement Quinbrook Infrastructure Partners afin d'investir conjointement dans la construction d'un projet de stockage par batterie à grande échelle au Royaume-Uni.



Deux installations de stockage à grande échelle -chacune d'une capacité de 230 mégawattheures et d'une production de 115 mégawatts- seront construites sur le site d'une ancienne centrale électrique au charbon à Uskmouth, dans le sud du Pays de Galles.



Dans le cadre de l'accord annoncé aujourd'hui, E.ON acquiert l'une des deux unités de stockage actuellement en construction - et donc 50 % de la future capacité de stockage du projet.



Il s'agit du premier système de stockage par batterie de cette taille acquis par E.ON.





