Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : hausse du titre, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 15/02/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - En hausse de près de 1%, les actions E.ON affichent l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX de Francfort, alors que Berenberg a revalorisé le titre en passant de 'conserver' à ' achat', affirmant que sa récente baisse offre aux investisseurs une opportunité d'achat. Le conseil intervient après que les actions E.ON ont perdu 2,5 % depuis le début de l'année, soit une baisse de près de 20 % au cours des 12 derniers mois. 'Fondamentalement, peu de choses ont changé pour justifier cette chute', a indiqué Berenberg dans une note ce matin. Selon l'analyste, la décote de 17 % par rapport à son objectif de cours de 10,50 euros reflète plus particulièrement les risques potentiels du commerce de détail, de la pandémie de Covid-19 et des coûts du réseau. Malgré cela, Berenberg s'attend à ce que le service public allemand atteigne ses objectifs de croissance pour 2020-22.

Valeurs associées E.ON XETRA +1.01%