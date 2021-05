Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : hausse de 19% du résultat net ajusté au 1er trimestre Cercle Finance • 11/05/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - E.ON publie au titre du premier trimestre 2021, un résultat net ajusté en hausse de 19% à 809 millions d'euros et un profit opérationnel ajusté en croissance de 14% à 1,7 milliard, soutenu par un quasi-doublement de la contribution de l'activité solutions clients. 'Une augmentation des volumes de ventes de gaz liés à la météorologie et une restructuration réussie au Royaume Uni en ont constitué des facteurs clés, explique le groupe énergétique allemand à ce sujet. Sur ces bases, E.ON confirme ses objectifs 2021 d'un profit opérationnel ajusté entre 3,8 et quatre milliards d'euros et d'un EBITDA entre 7,2 et 7,5 milliards, ainsi que ses objectifs à moyen terme et sa politique de dividende.

Valeurs associées E.ON XETRA -0.51%