E.ON : gagne +3%, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 26/03/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 3% à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse positive d'Oddo. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur E.ON avec un objectif de cours relevé de 10,6 à 11 euros, ce qui implique un potentiel de progression estimé à 24% pour l'action du groupe énergétique allemand. 'La sensibilité au Covid-19 n'est pas chiffrée, mais devrait rester limitée', estime l'analyste en charge du dossier, qui pointe aussi de la part de la société des 'objectifs 2022 encourageants', ainsi qu'une dette 'sous contrôle'.

Valeurs associées E.ON XETRA -0.89%