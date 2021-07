Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON. : forte mobilisation après les intempéries en Allemagne Cercle Finance • 19/07/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - A la suite des violentes tempêtes qui se sont abattues sur l'ouest de l'Allemagne, E.ON. assure travailler sans relâche afin de rétablir les approvisionnements en électricité dans la zone touchée. Si 200 000 personnes étaient privées d'électricité après la tempête, E.ON. n'en recensait 'plus que' 30 000 lundi midi, indique la société. E.ON. Bayernwerk a dépêché 21 groupes électrogènes de secours, un poste de transformation mobile et des pièces de rechange dans les zones touchées. E.ON. Ajoute enfin que des chambres sont fournies gratuitement au centre de conférence d'E.ON à Wanderath, en Rhénanie-Palatinat. Cent-cinquante personnes y sont actuellement hébergées, soit parce qu'elles ont été directement affectées par la tempête, soit parce qu'elles participent aux travaux de réparation et d'approvisionnement sur site.

Valeurs associées E.ON XETRA -2.21%