E.ON : évaluation positive de l'approvisionnement énergétique

(CercleFinance.com) - Le géant allemand des services publics E.ON a fourni une évaluation 'positive' de sa chaîne d'approvisionnement énergétique. Les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur qu'E.ON utilise pour sécuriser son approvisionnement dans de grandes parties de l'Europe 'fonctionnent de manière stable', même avec ce mode opérationnel difficile, a indiqué le groupe. Rien qu'en Allemagne, neuf unités du réseau E.ON garantissent actuellement l'approvisionnement énergétique sans restriction auprès de 24 millions de personnes a ajouté le groupe. E.ON a désigné environ 14 000 employés comme 'personnel critique' pour des opérations réseau sécurisées et les a placé sous une protection spéciale. Parmi ces employés, il n'y a pratiquement aucune personne infectée, a déclaré E.ON.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.73%