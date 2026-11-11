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E.ON étudie la possibilité d'implanter des centres de données sur d'anciens sites nucléaires allemands
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 13:20

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E.ON EONGn.DE , le plus grand gestionnaire de réseau énergétique d’Europe, examine actuellement la possibilité de transformer d’anciens sites de centrales nucléaires en centres de données en Allemagne, a déclaré mercredi sa directrice financière lors d’une présentation organisée après la publication des résultats.

Le programme nucléaire allemand, vieux de six décennies, a pris fin en 2023, laissant derrière lui des dizaines de sites désaffectés à travers le pays, après que Berlin s'est engagé à sortir du nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011.

  • “Ces anciennes centrales peuvent constituer des sites industriels attractifs et, selon le site, nous pouvons utiliser les infrastructures existantes, en particulier le raccordement au réseau à grande échelle”, a déclaré la directrice financière Nadia Jakobi.

  • E.ON fait un “premier pas” avec le concepteur américain de puces Nvidia NVDA.O afin d’établir la viabilité du projet, a-t-elle ajouté

  • Nadia Jakobi s’est dite optimiste quant à la disponibilité prochaine de ces anciens sites et a souligné qu’E.ON était désormais “de classe mondiale” en matière de démantèlement nucléaire

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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