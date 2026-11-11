E.ON étudie la possibilité d'implanter des centres de données sur d'anciens sites nucléaires allemands

E.ON EONGn.DE , le plus grand gestionnaire de réseau énergétique d’Europe, examine actuellement la possibilité de transformer d’anciens sites de centrales nucléaires en centres de données en Allemagne, a déclaré mercredi sa directrice financière lors d’une présentation organisée après la publication des résultats.

Le programme nucléaire allemand, vieux de six décennies, a pris fin en 2023, laissant derrière lui des dizaines de sites désaffectés à travers le pays, après que Berlin s'est engagé à sortir du nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011.