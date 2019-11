Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : en repli malgré l'analyse de Credit suisse Cercle Finance • 07/11/2019 à 17:06









(CercleFinance.com) - Le titre ne profite pas du conseil positif de Credit suisse. Le bureau d'analyses suit désormais l'action de l'énergéticien allemand E.ON avec un premier conseil d'achat ('surperformance') et un objectif de cours fixé à 10 euros. Les analystes distinguent E.ON pour ses réseaux, qui concentrent 70% de l'EBITDA et sont peu sujet aux risques réglementaires. En outre, la moitié des unités de production d'électricité d'origine renouvelables d'Allemagne sont connectées au réseau d'E.On, et les mises en service de centrales devraient continuer. Enfin, le rendement assuré par le dividende devrait dépasser les 5%.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.52%