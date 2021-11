Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : en recul après ses objectifs à horizon 2026 information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - E.ON recule de près de 3% à Francfort, après la présentation par le groupe énergétique de ses objectifs à horizon 2026, dont un BPA ajusté en croissance de 8 à 10% par an pour atteindre 0,90 euro, là où RBC anticipait 0,94 euro. Son EBITDA des activités principales augmenterait de 4% par an en moyenne pour atteindre environ 7,8 milliards d'euros en 2026. Ayant l'intention de proposer un dividende de 0,49 euro par action pour 2021, l'Allemand vise une hausse de jusqu'à 5% par an d'ici 2026. E.ON ajoute qu'il investira 27 milliards d'euros (contre 27,7 milliards attendus par RBC) dans la transition énergétique jusqu'en 2026, dont 22 milliards pour l'extension des réseaux d'énergie et cinq milliards pour l'extension de l'activité solutions clients.

Valeurs associées E.ON XETRA -3.75%