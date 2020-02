Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : en hausse, porté par un analyste Cercle Finance • 03/02/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Le titre E.ON est actuellement en hausse de +1,3%, alors que Barclays a fait de la société allemande son nouveau 'premier choix' dans son secteur d'activité. 'Selon nous, les investisseurs négligent l'importante augmentation du BPA, rendue possible par la réduction des coûts et l'augmentation des investissements dans la distribution d'électricité', estiment les équipes de Barclays. 'E.ON continue de se négocier avec une décote considérable par rapport à ses pairs, ce qui, selon nous, est injustifié', ajoutent-elles. Le broker, à 'surpondérer' sur le titre, relève ainsi son objectif de cours, passant de 10 euros à 13 euros.

Valeurs associées E.ON XETRA +1.33%