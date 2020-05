Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : en hausse, bénéfice plus élevé au 1er trimestre Cercle Finance • 12/05/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1,5% à la Bourse de Francfort après l'annonce de ses résultats trimestriels. E.ON, le plus grand service public d'Allemagne, a annoncé ce matin une augmentation de 25% de ses résultats au premier trimestre 2020, aidée en partie par le rachat d'Innogy. Le résultat courant avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) s'établit à 1,5 milliard d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, supérieur à 1,2 milliard d'euros publié il y a un an. Le géant allemand des énergies renouvelables a indiqué que le bénéfice net pour le trimestre clos en mars a atteint 691 millions d'euros, légèrement au-dessus du niveau de l'année précédente de 650 millions d'euros. Dans son communiqué, E.ON a annoncé que son entreprise est 'très résistante' car les sociétés réglementées génèrent plus de 80% de ses revenus. La société énergétique basée à Essen a donc maintenu ses prévisions, tablant sur un EBIT ajusté 2020 compris entre 3,9 milliards et 4,1 milliards d'euros et un résultat net compris entre 1,7 milliard et 1,9 milliard d'euros. Cependant, ces prévisions n'incluent pas les risques de la pandémie de Covid-19, a indiqué le groupe.

Valeurs associées E.ON XETRA +1.56%