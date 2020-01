Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : émission de trois tranches obligataires Cercle Finance • 10/01/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir procédé à l'émission de trois tranches obligataires pour un volume combiné de 2,25 milliards d'euros, des obligations 'vertes' à des échéances respectives de décembre 2023, septembre 2027 et décembre 2030, avec des coupons de 0%, 0,375% et 0,75%. Cette opération, réalisée par un consortium de banques internationales, suit une série d'émissions plus petites en fin d'année dernière. Les recettes serviront notamment à refinancer l'ensemble des obligations arrivant à maturité en 2020.

