E.ON: émission de 2 tranches obligataires pour 1,8 MdE

(CercleFinance.com) - E.ON a émis hier avec succès deux tranches obligataires d'un montant cumulé de 1,8 milliard d'euros.



La première tranche porte sur 800 millions d'euros d'obligations vertes à échéance mars 2032 avec un coupon de 3,5.



La deuxième tranche porte sur 1 milliard d'euros d'obligations vertes à échéance mars 2044 avec un coupon de 4,125%.



La transaction a suscité une forte demande des investisseurs avec un carnet d'ordres combiné d'environ 7 milliards d'euros.



Le produit de l'obligation à court terme sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, tandis que le produit de l'obligation verte financera et/ou refinancera des projets verts éligibles tels que définis dans le cadre des obligations vertes d'E.ON.





