E.ON : émission d'une obligation de 600ME

(CercleFinance.com) - E.ON annonce aujourd'hui l'émission d'une obligation d'un volume de 600 millions d'euros dont l'échéance est fixée à décembre 2028. Le produit de l'émission obligataire est destiné à être utilisé à des fins générales de l'entreprise, y compris le refinancement d'une obligation à venir en avril, indique E.ON. Alors que les besoins de financement de l'entreprise sont nettement inférieurs à l'année dernière, E.ON devrait être en mesure de répondre à une partie importante de ses besoins de financement prévus pour 2021, assure l'entreprise qui met en avant une 'gestion prudente du risque de liquidité'.

Valeurs associées E.ON XETRA -2.33%