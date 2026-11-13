E.ON émet des obligations vertes pour 1,8 MdEUR

E.ON annonce avoir procédé à l'émission de deux tranches d'obligations vertes, pour un montant total de 1,8 MdEUR, lui permettant de commencer à couvrir de manière anticipée ses besoins de liquidités pour 2027 et ainsi de réduire les risques liés à son financement.

Cette opération comprend une tranche de 800 MEUR d'obligations vertes d'une maturité de sept ans, assortie d'un coupon de 4,26%, ainsi qu'une tranche de 1 MdEUR d'obligations vertes d'une maturité de onze ans, portant un coupon de 4,59%.

Le groupe énergétique allemand précise avoir déjà intégralement couvert ses besoins de financement pour 2026, en levant un montant total de 4,7 MdsEUR, conformément à sa fourchette annuelle annoncée, qui était comprise entre 3,5 et 5 MdsEUR.

Les obligations vertes ont représenté environ 70% des financements levés en 2026, dépassant ainsi largement l'objectif de plus de 50% fixé par E.ON. Par ailleurs, environ 40% des financements ont été obtenus en dehors du marché des euro-obligations, soit près de 1,8 MdEUR.

Les fonds levés grâce à ces obligations vertes serviront à financer et/ou à refinancer des projets verts éligibles, tels que définis dans le Green Financing Framework d'E.ON, entièrement aligné sur la taxonomie de l'Union européenne.