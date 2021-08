E.ON. : deux brokers soutiennent la hausse du titre

(CercleFinance.com) - Le titre E.ON a gagné plus de 18% depuis le 1er janvier, dont près de 3% cette dernière semaine.

Le titre est soutenu par Stifel qui maintient aujourd'hui son conseil d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 12,9 euros.

Selon l'analyste, E.ON. profite d'une dynamique très positive, portée par le package européen 'Fit for 55' qui offre un potentiel de croissance sur plusieurs années.

E.ON. a d'ailleurs relevé sa guidance annuelle et cible désormais un EBITDA compris entre 7,6 et 7,8 MdsE (soit +400 ME par rapport à l'ancienne guidance) et un EBIT entre 4,4 et 4,6 MdsE (+600 ME).

Par conséquent, Stifel ajuste ses estimations et relève ses prévisions EBITDA et EBIT de respectivement 400 et 600 ME.

De son côté, Oddo BHF a aussi réaffirmé hier sa recommandation 'surperformance' sur E.ON avec un objectif de cours rehaussé de 12,5 à 12,8 euros, suite à la révision de ses prévisions pour le groupe énergétique allemand, dans le sillage de résultats semestriels supérieurs aux attentes.

Désormais, le bureau d'études attend pour 2021 un EBITDA ajusté à 7778 millions d'euros (contre 7324 millions précédemment), un EBIT ajusté à 4600 millions (contre 4000 millions) et un résultat net ajusté à 2325 millions (+24% par rapport à ses estimations précédentes).

'Notons qu'E.ON annoncera sa stratégie mise à jour lors du Capital Market Day en novembre où de nombreuses indications nous amènent à penser que le groupe devrait être en mesure de relever ses estimations de moyen termes', ajoute l'analyste en charge du dossier.