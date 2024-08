Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: des résultats en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - E.ON publie un résultat net ajusté d'environ 1,8 milliard d'euros au titre du premier semestre 2024, contre 2,3 milliards un an auparavant, et un EBITDA ajusté d'environ 4,9 milliards, inférieur à celui de 5,7 milliards des six premiers mois de 2023.



Le groupe énergétique allemand explique que sa croissance tirée par les investissements et une bonne performance opérationnelle en cours de période, ont été éclipsées par la non-récurrence d'effets exceptionnels positifs enregistrés l'année dernière.



E.ON souligne aussi que ses investissements dans la transition énergétique ont atteint 2,9 milliards d'euros (soit environ 500 millions de plus qu'au premier semestre 2023), dont plus de 2,1 milliards consacrés à son activité energy networks.



'Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour l'ensemble de l'année', juge le CEO Leonhard Birnbaum, qui confirme donc viser un résultat net ajusté de 2,8 à trois milliards (1,07 à 1,15 euro par action) et un EBITDA ajusté de 8,8 à neuf milliards.





