E.ON : dernière étape juridique de la fusion avec innogy

(CercleFinance.com) - E.ON annonce l'entrée au registre commercial du retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d'innogy, marquant ainsi la dernière étape juridique de sa fusion avec cette société dont les actions doivent sortir de la cote cette semaine. Le groupe allemand souligne qu'avec cette fusion, il devient l'un des plus importants opérateurs d'infrastructures énergétiques en Europe, avec environ 50 millions de clients et 75.000 employés répartis dans 15 pays.

Valeurs associées E.ON XETRA +1.47%