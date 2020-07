Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : demande un quota de gaz vert Cercle Finance • 06/07/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - E.ON réclame un quota de gaz vert à l'approche de la réunion du Conseil national de l'hydrogène établie par le gouvernement fédéral allemand, prévue cette semaine. Dans un communiqué de presse, le groupe de services publics allemand a déclaré que la part des gaz fossiles devait continuer de diminuer et celle du gaz vert d'augmenter. 'Si nous voulons être complètement décarbonés d'ici 2050, le gaz doit progressivement devenir vert', a commenté Thomas König, membre du comité de direction d'E.ON responsable des opérations du réseau. E.ON estime que, parallèlement à l'utilisation de l'électricité renouvelable, le gaz vert deviendra un 'élément clé' de la transition énergétique. 'Cela nécessitera un environnement réglementaire stable à long terme et des lois qui encouragent l'investissement', a ajouté König. E.ON a souligné que l'introduction de quotas pour le gaz vert pourrait aider à atteindre cet objectif.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.78%