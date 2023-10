Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: déjà 1 million de centrales renouvelables connectées information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 12:38









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir connecté une millionième centrale d'énergie renouvelable à son réseau de distribution.



L'éolienne mise en service est située dans la commune de Biesenthal dans le Brandebourg et alimentera à l'avenir 6,8 mégawatts (MW) de capacité installée dans le réseau de la filiale d'E.ON, E.DIS.



L'éolienne connectée est un symbole de la transition énergétique puisque désormais, des millions de centrales photovoltaïques et éoliennes décentralisées peuvent produire de l'énergie.



En 2022, le nombre de demandes de raccordement au réseau allemand d'E.ON va déjà plus que doubler par rapport à l'année précédente. D'ici 2030, ce nombre pourrait quadrupler pour atteindre 900000 nouvelles installations à raccorder par an.





