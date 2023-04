Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - E.ON gagne près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Francfort, avec des propos favorables d'Oddo BHF qui confirme son opinion 'surperformance' tout en remontant son objectif de cours de 12,5 à 13,5 euros.



Malgré un positionnement qualifié de 'résolument défensif' avec un risque pays faible, le bureau d'études estime que le groupe énergétique allemand offre un profil de croissance soutenue pour les prochaines années, assorti d'une valorisation jugée attractive.





Valeurs associées E.ON XETRA +0.59%