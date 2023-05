Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: crée un écosystème de recharge intelligente avec BMW information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW et E.ON ont convenu de la première coopération paneuropéenne pour la recharge intelligente à domicile.



L'objectif de cette coopération stratégique est de créer 'Connected Home Charging', un écosystème de recharge holistique qui permettra aux clients de connecter leur véhicule BMW ou MINI électrifié au système énergétique, dans le cadre d'un foyer durable et sans impact sur le climat.



' Avec E.ON, nous ferons de la voiture un élément intelligent de la maison intelligente. Cela apportera un meilleur équilibre à l'écosystème de l'énergie privée, avec des coûts réduits et une meilleure empreinte carbone ', déclare Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW, responsable du développement.



Patrick Lammers, membre du conseil d'administration d'E.ON, responsable de l'activité solutions clients, ajoute : ' Nous tirons parti de nos forces et les combinons pour créer un écosystème unique pour la recharge à domicile. De cette manière, nous établirons ensemble la norme pour que les véhicules électrifiés soutiennent la transition énergétique. '





Valeurs associées E.ON XETRA -0.54%