E.ON: construction d'une station-service d'hydrogène

(CercleFinance.com) - E.ON annonce la construction d'une station-service d'hydrogène dans le port de la ville d'Essen. Le groupe reçoit un engagement financier de 2,3 millions d'euros de la part du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne.



'Il s'agit d'une étape importante dans le développement des infrastructures pour la mobilité à hydrogène dans la région de la Ruhr'.



' Grâce à ce financement, E.ON contribue ainsi au renforcement de la mobilité hydrogène dans la région et soutient la transition vers une mobilité durable à l'échelle nationale ' indique la direction.



Le projet aura également un impact positif sur la qualité de l'air local, les émissions sonores et la protection du climat et augmentera l'attractivité des véhicules à hydrogène. Il n'existe actuellement aucune station-service à hydrogène pour poids lourds en service à Essen.



Carsten Borchers, directeur général d'E.ON Hydrogen, déclare : ' Nous fournirons probablement la seule station-service à hydrogène pour camions à Essen. Le financement nous donnera un grand coup de pouce dans la réalisation du projet. Nous pouvons répondre à la forte demande de nos clients en matière d'installations de ravitaillement pour camions à pile à combustible. '





