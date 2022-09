Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: collaboration avec Nikola dans les poids lourds verts information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - E.ON, le numéro trois allemand de l'énergie, a annoncé vendredi qu'il allait s'associer au fabricant de véhicules électriques américain Nikola en vue de 'décarboner' le secteur du transport poids lourd.



Dans un communiqué, les deux groupes expliquent vouloir constituer une co-entreprise qui combinera le camion électrique 'Class 8' conçu par Nikola et la mise en place d'une infrastructure européenne de fourniture d'hydrogène vert, à laquelle seront associés des services de maintenance.



E.ON et Nikola - qui ont pour l'instant simplement déterminé les grandes lignes de leur partenariat - prévoient maintenant de trouver un accord définitif qui leur permettra de sceller les termes de leur coopération.



Selon le calendrier retenu, leur joint venture devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année et s'accompagner du développement de toute une série de projets communs connexes.





