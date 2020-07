Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : cession d'activités en Tchéquie Cercle Finance • 13/07/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé ce week-end la signature d'un accord pour la cession, à MVM Group, des activités de distribution au détail de gaz et d'électricité en République Tchèque d'innogy, innogy Ceska republika, pour une somme non divulguée. Soumise à l'approbation de la Commission Européenne, cette transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année. En Tchéquie, innogy fournit actuellement du gaz à 1,2 million de clients et de l'électricité à 0,4 million. Le groupe énergétique allemand souligne que cette cession marque l'étape finale de la réalisation des remèdes proposés dans le contexte de l'autorisation anti-trust pour son acquisition d'innogy.

Valeurs associées E.ON XETRA -0.35%